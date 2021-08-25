俗話說，能忍人所不能忍，必能成人所不能成，搜狐網命理專欄點名，生肖屬虎、鼠、猴的人在9月將苦盡甘來，橫財運最旺，加上喜鵲報喜，只要抓住機運好好展現自我，無論收入或存款都有機會翻倍漲。

▍1.生肖虎

屬虎的人生來屬相五行木相輔，其中1986年生的屬虎人，納音為爐中火，通常以「火虎」稱呼，熬到8月底，有希望得到1981年「木雞」協助，形成「酉木生寅火」相生局，機會一來，整體運勢提升、財運上漲，走大運賺大錢，有望徹底苦盡甘來。另一方面，屬虎的人未來2個月也會結識到命中的貴人，建議平時盡量低調，減少惹事上身，以免引起不必要的麻煩。

▍2.生肖鼠

屬鼠的人屬相五行屬水，其中1996年生的屬鼠人，納音為澗下水，通常以「水鼠」稱呼，熬到8月底，有機會得到2001年「金蛇」協助，形成「巳金生子水」之局，等時機一來，霉運驅散，財富將會翻倍漲，數錢數不完。在感情方面，屬鼠的人可在年底可遇見真愛，成功脫單，同時也要明白，遇到問題別總是退縮，相信勇敢面對、勤勞耕耘是成功之本，透過不斷進取，未來很多目標都會如願以償。

▍3.生肖猴

屬猴的人前2個月財帛宮受到「災煞」、「暴敗」這2顆凶星作亂，從而出現橫財運不理想，自身運勢較差的情況，好在步入8月底後喜鵲報喜，出納官有「天機」吉星加持，只要能抓住這波機緣，就有機會賺大錢，可說是福至旺至。不過最近7天，屬猴的人疾厄宮不巧遇到「災煞」、「盤根」這2顆煞星作亂，恐引起健康問題，應重視精神不佳、胃口不好的問題，建議注意多補充水分抗暑。