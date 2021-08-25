花蓮豐濱鄉位在台11線東海岸上，地處偏遠，交通不便，豐濱鄉公所向公路總局爭取經費，採購2輛8人座「幸福巴士」飛兒號與蝦兒號。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉幸福巴士主要有3條路線，將於9月1日至10月31日試營運，期間更祭出1元的超佛心票價，鼓勵民眾搭乘。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉位在台11線東海岸上，地處偏遠，交通不便，豐濱鄉公所向公路總局爭取經費，採購2輛8人座「幸福巴士」飛兒號與蝦兒號，接駁鄉內長者及有需要的民眾，為鼓勵鄉民搭乘，下月1日至10月31日，為期2個月試營運期間，祭出1元的超佛心票價，讓民眾直呼「幸福超有感」！

豐濱鄉是花蓮縣內唯一全境位在海岸山脈以東的臨太平洋鄉鎮，地理位置交通受限，生活物資及醫療資源較其他12鄉鎮市來得少，年輕人近年大量外移，全鄉人口數僅逾4000人，多為長者及幼童。

豐濱鄉公所為滿足鄉民基本民行、洽公、就醫需求，改善對偏遠地區的照顧，日前利用向公路總局成功爭取的經費及自籌款共近300萬元，購買2輛8人座的小巴士及相關硬軟體設備，提供駕駛及臨時人員3位的職缺，增加服務民眾及在地就業機會。

幸福巴士將於9月1日至10月31日試營運，主要有3條路線，分別為新社噶瑪蘭、豐富、八里灣，同時考量豐濱鄉民民生採購、洽公與就醫地點便利性，站點設置也深入到復興、八里灣部落等區域，提供極偏遠地區鄉民便利的交通運輸。

豐濱鄉公所指出，巴士營運模式採周一至周五早上固定班次、下午預約制，滿足基本民行需求，並祭出試營運期間，票價1元的優惠，盼能減少私人汽機車的使用、慢性疾病長者的交通費負擔及洗腎後不適的意外風險，提升鄉內居民搭乘公共運輸的習慣。

豐濱鄉長江莉婷感謝各單位在公所規畫與執行期間的輔導及協助，讓「幸福巴士」飛兒號、蝦兒號能替原鄉生活帶來便利性的服務，她也強調，未來會持續爭取第二期幸福巴士預算，讓鄉內山間、海濱都能有公共運輸。