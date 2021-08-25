東高棒球隊創隊史最佳紀錄，朴子市長吳品叡到校貼紅榜祝賀。（朴子市公所提供／張亦惠嘉縣傳真）

東高棒球隊在玉山盃拿下季軍，創隊史最佳紀錄。（朴子市公所提供／張亦惠嘉縣傳真）

2021玉山盃全國青棒錦標賽，國立東石高中棒球隊組成的嘉義縣代表隊勇奪季軍，創下隊史最佳紀錄，朴子市長吳品叡特地到校貼紅榜，分享這份得來不易的榮耀。

吳品叡表示，東石高中近年來不管在升學、技藝競賽、學生社團或體育方面的表現，都有很亮眼的成績，朴子地區的市民們都有目共睹，未來市公所也會繼續支持東石高中，期待東石高中能夠繼續有更好的表現，讓朴子地區的學子可以選擇在地就讀。

8月份剛轉任回東石高中的校長蔡吉郎說，過去還在東高服務時，也擔任過進修部主任，深知東高棒球隊在球員招募、球隊經費等各方面都很不容易，很榮幸再次回到東高服務，球隊就有如此亮眼的成績，這是學校、教練團及球員這些年來努力的成果，也非常感謝這些年各界的支持。

總教練陳聯豐指出，今年因為疫情影響，球隊訓練中斷，只能每天透過遠距的方式，要求球員不間斷的自主訓練，到8月份比賽前才有幾天的集訓，在技術等各方面準備都稍嫌不足的情況下，球員們能有這樣的表現，實屬不易。

東石高中棒球後援會陳威瀚會長說，球員的訓練交給教練團，課業交給學校，後援就由後援會來努力，很感謝市公所及企業等各界的支持，讓球隊的設備逐漸獲得改善，像最近聯華電子文教基金會、欣興電子及由技職國手黃偉翔所帶領的 Skills For U團隊，剛完成改造後的球員餐廳，這麼好的環境，是我們過去不敢想像的，接著還有球場等硬體設備改造，也讓球員們非常的期待，但我們也一直教導孩子感恩與惜福，在課業、品德及球場上用更好的表現來回饋這得來不易的一切。