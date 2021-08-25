國內疫情日益趨緩，高市府25日再度放寬防疫管制作為，宣布開放戶外溫泉大眾池，里活動中心也於9月1日起開放使用，而醫院陪探病部分則維持現有原則，高市府衛生局也提醒，雖然國內降為二級防疫警戒，但雙北不明感染源零星個案尚存，相關防疫工作仍不容忽視。

為了兼顧防疫與民眾生活品質，高市府24日在防疫專家會議後決定開放戶外溫泉大眾池，業者及民眾必須配合入池實聯制登記、量測體溫、酒精消毒、全程佩戴口罩、保持社交距離等防疫措施，此外，也開放戶外淋浴設備，但不開放蒸氣室及烤箱、更衣室內所附屬室內淋浴設施、吧檯不提供飲品服務。

而里活動中心於9月1日起開放靜態課程，如語文、書法、盆栽等，運動項目限桌球、羽球、太極拳，但空手道、跆拳道、舞蹈等具肢體接觸性質運動則不開放，喜宴宴會、共餐、共飲（泡茶）、卡拉OK歌唱也暫不開放，使用里活動中心除了遵守防疫措施及設備、用具清消，並以室內面積每人2.25平方公尺計算最大容留人數。

許多民眾相當關心醫院陪探病規定，經高市府防疫專家會議評估，目前暫時維持現有原則，高市府提醒民眾，現階段國內維持二級警戒，面對病毒變異株威脅，民眾仍應落實相關防護措施，減少不必要移動、活動或集會、出入人多擁擠的場所，才能避免病毒傳播。