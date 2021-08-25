鐘樓怪人音樂劇劇照

【旅遊經 編輯部報導】

國際音樂劇有不少，但依金氏世界紀錄史上開演最賣座的音樂劇，即是全球演出逾五千場經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，音樂劇經典巨作《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）六度來台皆創下破天荒熱賣紀錄，堪稱台灣表演藝術史上超強的不敗傳奇。今年5月《鐘樓怪人》原定首度展開台北、高雄雙城巡演，卻在開演倒數時，受新冠肺炎疫情升溫、警戒升級影響，被迫暫緩演出，也讓已購票的劇迷們直呼可惜。主辦單位聯合數位文創經過三個月與國外製作、台灣場地三方積極溝通後帶來了好消息，確認明年(2022年)4月《鐘樓怪人》將再登「台」，目前已開放購票，而今年原已購票觀眾也可持原票券入座2022年新場次。

鐘樓怪人音樂劇劇照

鐘樓怪人音樂劇劇照

鐘樓怪人音樂劇劇照

《鐘樓怪人》今年初再度打破台灣票房紀錄，創下開賣六小時完售三場的票房佳績！台灣觀眾的熱情，更讓法國團隊特別拍攝台灣演出紀錄影片感謝台灣。然而在開演前受台灣疫情加劇影響，無法如期演出，但主辦單位表示在這艱難的時刻，還是有很多劇迷、粉絲持續為表演團隊加油打氣，為感謝廣大觀眾一直以來的支持與鼓勵，經過三個多月努力不懈的協調後，確認《鐘樓怪人》2022年榮耀回歸，展開北、高兩地巡演，並維持原計畫將首度前往南台灣，成為第一齣進軍高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心的法語音樂劇，勢必視聽享受全面升級，帶給全台觀眾最豪華的藝文饗宴。

《鐘樓怪人》改編自法國大文豪雨果同名作品，以十五世紀末巴黎聖母院為背景，描述美麗的吉普賽女郎艾斯梅拉達，與四位不同階級的角色－副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、遊唱詩人葛林果利與鐘樓怪人科西莫多之間的愛恨情結。劇中經典歌曲〈非法移民〉講述歐洲難民問題；而男主角科西莫多，在劇中多次因外表而受到嘲笑、非人對待，更值得讓人深思長久以來社會的階級與霸凌問題。透過音樂劇形式，讓觀眾在演員的魅力、音樂的渲染下，同享主角們的喜怒哀樂以及強烈的戲劇張力。

而《鐘樓怪人》是史上最賣座、最受歡迎的法語音樂劇，曾在巴黎創下連演126場輝煌成績，更締造全球巡演逾5000場、超過1300萬人次觀賞紀錄。1998年開演至今，被翻譯9種語言並於超過23個國家演出，第一部法語音樂劇前進倫敦西區，英文版鐘樓怪人2000年起在美國上演，於倫敦演出長達17個月，獲當地每日電訊報評為「法語世界的歌劇魅影」，開啟法國當代音樂劇之新紀元，而至亞洲成績更是輝煌，為2019年亞洲之最，中國巡演14個城市、130場，當地媒體評為2019年「亞洲巡演最多場次音樂劇」、「亞洲票房最高音樂劇」、「亞洲最難搶票音樂劇」。更連續七次「史上開演後最賣座的音樂劇金氏世界紀錄，劇中暢銷金曲《Belle》於全球創下銷售350萬張單曲佳績，唱片銷量全球超過3000萬張，DVD銷量超過1000萬。

※.經典法文音樂劇《鐘樓怪人》－首度北高雙城巡演資訊──

◎.演出期間：2022.4.8~2022.4.17（台北場）、2022.4.27~2022.5.1（高雄場）◎.演出地點：高雄衛武營國家歌劇院、台北流行音樂中心◎.官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/NDP2021/

圖片：主辦單位聯合數位文創／提供