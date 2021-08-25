集華麗與藝術於一身的「雅敘園東京飯店」展出璀燦光影展

【旅遊經 編輯部報導】

日本東京有一間獨一無二的博物館式飯店──「雅敘園東京飯店」，可說是集華麗與藝術於一身，裝飾著數千件日本精典畫作和工藝美術品，展現無法擋藝術魅力。尤其是享譽盛名的有形文化資產「百段階段」，今年有來自日本各地特色獨具的創作營造的燈光藝術做妝點，並匯集五大風鈴、陶藝品、月山和紙、琉球玻璃等，推出「和之光影X百段階段 2021日本之光、未來之光」藝術光影展，讓人沈浸其中，光影的多變樣貌也抒緩這兩年疫情所帶來的陰霾，也因為適逢七夕，亦獲得有情人青睞！

運用不同媒材打造的炫麗光影展，這些年在藝術界蔚為風尚，近期台灣疫情趨緩，藝術迷引頸期盼的「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們」光影互動展，以及「印象．莫內---光影體驗展」，都紛紛延展後陸續開展。無獨有偶地，去年因疫情肆虐停辦的雅敘園東京飯店「百段階段」人氣展覽，今年匯聚北海道到沖繩等日本各地的傳統工藝品，結合燈光藝術的妝點做絕美呈現，為接連五年累計超過35萬人次前來參觀的熱門展演，再添一筆視覺饗宴。

「百段階段」這個藝術空間，你每上一層樓梯，感覺像是在穿越著日本文化之美

「百段階段」位於目黑雅敘園3號館，是雅敘園東京飯店的前身，同時也是雅敘園館內現存唯一的木造建築，2009年被指定為東京有形文化財產。「百段階段」事實上是由99層階梯所組成，其中串連7間不同設計的古典宴席客房。目前正在展出的「和之光影X百段階段 2021日本之光、未來之光」藝術光影展，最大的亮點，就是能在文化資產舞台上表現的藝術空間，是一個令人讚嘆不已的空間藝術世界，當你每上一層階梯，感覺像是在穿越著日本文化，每一個展覽的構思與情境，足以讓人細細品味。

以「七夕與彩木雕板對話~輝夜公主的回憶」為主題的「漁樵之間」，使用彩色木雕板與日本畫，打造出絢麗多彩的非現實氛圍空間

來自熊本縣山鹿市的和傘，為此空間增添了幾分靈幻氣息

以「輝夜公主」為創作靈感的藝術品「蓬萊之枝」是出自髮簪設計師的巧手。製作方式是先用金屬絲來塑形，之後再將金屬絲放入液體合成樹脂來產生形體的邊膜

「百段階段」其中的「漁樵之間」、「草丘之間」、「頂上之間」，是最受歡迎的三個藝術空間。尤其「漁樵之間」最為華麗，柱子以整棵樹進行立體雕刻，高超的雕刻技術驚為天人。展演初期適逢浪漫的七夕，以「七夕與彩木雕板對話--輝夜公主的回憶」為主題展出，吸引不少有情人慕名而來。由於 8月16日後，還增加造紙作家高山茂子的作品「滿月」和日本蒲葦的裝飾，以初秋的賞月景緻，襯著輝夜公主心情的原創音樂，讓來訪的遊客不著痕跡地感受著夏天到秋天感性的季節更迭。

藉由月夜中的竹林、竹林之間的夜風，以及風鈴的音色來呈現出飄渺的風之光影，裝點著 「草丘之間」

「草丘之間」集結日本五大風鈴，來傳達解憂祈福的願望

插花家大塚理航將「草丘之間」變身為巨大的插花作品。使用由內向外狂放延展的紅色藤蔓，來表現出獨特的疾風意境

「草丘之間」藉由月夜中的竹林、竹林之間的夜風，以及風鈴的音色來呈現出飄渺的風之光影。自古以來，風鈴就被認為可以消除聲音所及範圍內的煩惱，這也是風鈴想表達的意圖和對未來願望的藝術作品。Koryu Katabamikai 流派的插花家大塚理航，將「草丘之間」變身為巨大的插花作品，五個主要的風鈴幻化成花朵，搖曳生姿，而空間中央的紅色藤蔓是飄風的意象，讓遊客彷彿遊走在夜晚的竹林裏。

來自岐阜縣美濃市的手抄和紙團扇，伴隨著現場特調的夏季香氛，獨創的背景音樂，用最直接的方式來觸動造訪者的視覺、嗅覺、聽覺神經已被聯合國教科文組織指定為非物質文化遺產的美濃紙，原產於岐阜縣美濃市，用美濃紙創作的手抄和紙團扇也在這個場域展出，此外空間散發著夏日氣息的香氛，伴隨著原創音樂簡潔細膩的旋律，襯和著風鈴的音色，五種感官都能沈浸在藝術氛圍裏。

「頂上之間」運用象徵好兆頭的金魚吊飾來完成布置，藉由綿延不絕的金魚裝飾來表現永恆與光明未來。此展間吸引了許多身著浴衣的民眾前來拍照

而山口縣柳井的民間工藝「金魚燈籠」，透著微弱光線營造出夢幻般的氛圍，令人感到奇妙又雀躍。金魚燈籠是從江戶時代流傳至今的柳井傳統民間藝品，它紅白分明的身體和圓滾滾的大眼睛令人印象深刻，柳井市每年7、8 月舉辦「金魚燈籠祭」，以市區道路和白牆街道作為展場，裝飾著約4000盞金魚燈籠，其中「金魚睡魔」和「金魚燈籠舞」是重頭戲。

※「和之光影X百段階段 2021日本之光、未來之光」資訊──

活動期間：即日起～9月26日（日）活動期間無休營業時間：11:30～17:00（最後入館時間16:30） 週六9月19日營業至20:00 （最後入館時間19:30）活動會場：雅敘園東京飯店 東京都指定有形文化財「百段階段」費用：當日票1200日圓／雙人票2300日圓／學生票600日圓(須出示學生證）／學齡前兒童免費

圖片：主辦單位雅敘園東京飯店提供