勞保基金岌岌可危，勞動部在去年爭取撥補200億、今年撥補220億後，外界關注明年撥補多少？勞動部部長許銘春今天接受資深媒體人黃光芹在「新聞不芹菜」節目訪問時坦言，勞保基金因為人口結構老化，近年已收不抵支，行政院院長蘇貞昌上任後接連撥補200億、220億，明年會持續撥補，會比220億還多，預計在明年行政院會拍板。

依最近一次普通事故精算報告指出，如果勞保未啟動年金改革，將在2026年基金用罄，許銘春指出，因為人口結構老化、2017年起收不抵支、入不敷出，而且會隨著退休人口越來越多，所幸近年勞保基金投資運用還不錯，缺口都有補起來，到去年為止基金餘額還有8000多億，而行政院連續2年撥補，200億、220億，明年預算撥補會比220億還多，但勞保年改攸關經濟生活穩定，將持續傾聽勞工意見，但要如何改善財務讓勞保基金永續，要更詳細規劃。

許銘春也指出，目前不宜談年金改革，當務之急是防疫、紓困及振興，如庇護工場因為疫情可能不佳，勞動部也研擬搭配振興券給予回饋的機制。