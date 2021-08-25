位於離台中市區20分鐘的「心之芳庭」，為台中超人氣景點，為邀請民眾前往，特舉辦「門票買一送一」活動，凡名字有「心、之、芳、庭」等，對中姓名同音字皆享優惠，優惠活動至8月31日止。「心之芳庭」綠蔭與花草植物環繞、為一座精心照護的優美歐式莊園，是許多民眾至台中約會、出遊的近郊選項景點之一！為邀請疫情期間民眾辛苦防疫，提供旅人一個散心、透氣的場域，特別規劃「FUN心旅行」活動，民眾可以藉機來一場偽出國之旅！

園區內的花草植物依照季節變換，目前以火焰雞冠花為主，不同於紅色或粉色雞冠花，目前大方展現美麗黃色之姿，而花卉本身特色是羽狀花序鮮豔醒目，花穗大而飽滿的樣子，盛開隨風搖曳，如在歐洲庭園中畫上了秋色，更顯浪漫，隨手拍也有置身於歐洲的感覺，民眾可以藉由這座美麗的莊園、有趣的遊程設計與美味的餐點等，在旅遊的過程中獲得療癒，也在後疫情時代重拾日常的幸福美好！

除了美麗的庭園，以花藝為出發點設計的手作課程，如浮游花、擴香石等DIY課程，將大自然的四季美好帶回家，擺在臥室或是辦公室裡，為生活帶來更多幸福感；抑或是尋找香味靈感，擁有第一瓶客製化香水，偏愛優雅浪漫花香、或是內斂清新氣味，都能調出一款屬於自己的女人香、男人味。若想動動腦也能挑戰實境解謎遊戲，與MissGAME聯手合作推出「星之芳庭」，一起找出隱藏在莊園裡的秘密訊息。

除此之外，也能再享受一場視覺與味覺的雙重饗宴，小南法主廚特製的經典料理，不管是霸氣十足、吃起來Q彈軟嫩的水果風味霸氣烤豬肋，或是TOP人氣、鎖住鮮美肉汁的炙燒風味特級牛小排，都是心之芳庭的招牌菜色，再同時搭配每日濃湯、自製手撕麵包、甜點與飲料，都是一場秋天美麗的誘惑！

圖片：業者提供

心之芳庭於8/31前特別推出「FUN心旅行」期間限定活動，姓名只要擁有「心、之、芳、庭」任一個字，或是讀音相同即可享有優惠，入園售票處出示相關證件(如：身分證、健保卡、駕照或學生證等)，即可享有門票買一送一優惠，加碼雙重優惠在「小南法」餐廳用餐還可享有85折的折扣。

※.心之芳庭「FUN心旅行」限定優惠活動

活動期間：即日起至8/31止營業時間：週二至週日 10:30-17:30相關訊息可至「心之芳庭官方粉絲專頁查詢！