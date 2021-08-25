來自LA的創作新人LEE，最近在PTT、Dcard音樂板引發熱烈討論。（環球音樂提供）

環球音樂旗下新人LEE，去年推出《Dark Soul》EP以來，雌雄莫辨的嗓音、獨特深沉的節奏藍調編曲氛圍，就吸引一群死忠歌迷，最新創作〈Old Fashion Luv〉更獲得ØZI、瘦子、周湯豪和剃刀蔣等人背書，周湯豪也在限動推薦。網紅美麗本人也表示，聽聲音還以為是個妹子。LEE開玩笑說：「可能我掐著蛋唱！」他也表示，雖然聲音常常被形容為「中性」，但他覺得自己講話聲音跟唱歌聲音差不多，倒也不介意很man的外表搭配聲線，被網友形容為「反差萌」。

〈Old Fashion Luv〉創作靈感來自影集《安眠書店》，LEE透露，影集中男主角對女主角的保護慾和占有慾，產生的各種驚人行為，讓他覺得非常有意思，「因為你太欣賞、太在乎對方，就算聽起來很浪漫，卻可能變相的有點詭異。」他坦言自己屬於「完全燃燒派」，就算對方還不是女友，也會全力付出，MV中他一人分飾兩角，演出戀愛時掙扎在深信彼此關係，以及期待未來發展兩個面相中的男主角，MV選在廢墟拍攝、但開拍前劇組卻忘了拜拜，也讓有輕微靈異體質的LEE驚呼：「難怪經過現場有些地方，我一直覺得毛毛的！」

LEE小時候受到媽媽影響，大量聽各種R＆B專輯，因此開始往音樂之途走、還前往LA研讀編曲和Vocal，原本只想做幕後，沒想到後來因緣際會遇上現在的製作人海大富。「當時我還在美國，發現有個人加我IG好友、還來點讚，點進去他的帳號發現他是個製作人，就彼此有些音樂上的聯絡和討論。」他笑說，剛開始曾想過「這個人名字很奇怪，會不會是詐騙」，結果一回台灣，時差都還沒調整好，就被約去「開房間」─到海大富的工作室一起做音樂，發現彼此理念不謀而合，也因此產生第一張EP《Dark Soul》。