華南金(2880)旗下華南銀行為了協助老屋重建，不僅成立跨部門都更危老專案小組，更結合關係企業華南金資產AMC、中華建經的力量，提供融資、信託、興建、建經及諮詢等一條龍服務，搭配信託專款專用之特性，協助都更或危老重建。華南銀行110年度新承作都更危老信託案件已超逾20件，創歷年新高，尤其以更新會案件，不論是前期信託、資金提供等，華南銀行均全力協助，目前華南銀行都更危老案件信託規模達291億元，是官股行庫中的資優生。

依據國家發展委員會推估，台灣預計於2025年進入超高齡社會，意味65歲以上人高將高達20%以上，其中伴隨而來除了人口年齡老化之外，老屋重建的議題也成為顯學，除了硬體更新之外，客戶的資產保值及傳承也是極需關注的議題。

華南銀行總經理張振芳認為「變老」的過程是每人一生中的必經之路，為了讓大家都可以放心地面對這件事情，無論是房屋的老舊及老年生活將面對的事物，產權及資金控管是最重要的任務，此時，「信託」是重要是關鍵也是幫手。為塑造最有溫度的信託銀行，打造最友善的信託環境給民眾，華南銀行已於全國186分行設置信託專責人員，提供客戶即時的信託服務，並安排總行、分行同仁參加「高齡金融規劃顧問師」及「退休理財規劃顧問(RFA)」，總培訓人數高達600人以上。透過扎實的教育訓練及完善的培育計畫，及全台綿密的據點擴大信託觸角，將服務延伸到在地，讓每個人都可以感受到信託的美好。