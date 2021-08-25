燁輝(2023)今（25）日上午召開110年度股東常會，公司第三季以來業績穩在高檔，10月接單持續滿載。總經理吳林茂表示，中國大陸鋼價近來震盪逐漸趨高，公司下半年營運仍可樂觀看待，惟需關注全球疫情以及運輸的狀況。

燁輝去年合併營收下滑，年減約7.15%至554.22億元；去年下半年本業好轉，逆轉上半年的虧損，2020年全年淨利7.35億元，每股淨利為0.39元。今日股東會通過承認2020年度營業報告書、財務報表並通過去年度不配發股利。

燁輝今年上半年受惠鋼市熱絡，EPS達1.2元。上半年產品量價齊揚，合併營收418.2億元、歸屬於母公司業主淨利22.73億元，寫下同期新高。下半年內銷及外銷市場需求仍強，鋼價持續穩定上漲，法人預期公司下半年獲利可望比上半年更好，全年將創下佳績。

燁輝上半年合併營收418.2億元，年增64.9%。受惠鋼價走揚，燁輝上半年毛利率11.28%，年增4.58個百分點；歸屬母公司業主淨利22.73億元，為同期新高，EPS 1.2元。

燁輝向中鋼拿料，中鋼7、8月內銷月盤價格均開平盤，燁輝則仍小漲約500元，且外銷歐美的訂單熱絡、價格更高有助整體獲利表現。

上游中鋼9月內銷熱軋產品回復漲勢，燁輝產品售價預期也將跟進調升，法人看好燁輝受惠內銷以及外銷歐美鋼市持續熱絡，下半年營運保持穩健，全年營收、獲利可較去年大幅成長。

燁輝上半年內銷比重約35%、外銷65%。展望下半年，內銷狀況穩定、鋼價亦穩漲，加上受惠美國、歐洲鋼市景氣正向，外銷價格更美；燁輝預計下半年產能可望保持9.2萬噸滿載水準。