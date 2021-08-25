中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求多個行業停業，重創勞動市場，外界關注今年基本工資是否也會調整，勞動部部長許銘春今天接受資深媒體人黃光芹在「新聞不芹菜」節目訪問時指出，基本工資審議辦法寫原則第三季召開審議會，但基本工資要客觀數據，應在經濟穩定上再來評估，希望照顧勞工，如去年勞工共體時艱，「希望往正向來走」。

總統蔡英文上任後年年調漲基本工資，即使去年受到新冠肺炎疫情影響，基本工資月薪調漲200元、達2萬4000元，基本工資時薪調漲2元、達160元。

許銘春說，每年的基本工資是否調漲調漲多少由基本工資審議委員決定，這幾年大多在8月舉行，一定會召開實體會議，最近也在徵詢委員的時間；她提及，今年狀況十分特別製造業訂單很多、外銷暢旺，但內需如住宿餐飲、批發零售等到受疫情影響很大，但去年經濟成長率達3.2％、今年預估5.88％，經濟果實應與勞工分享，勞工是全產業都有，有些產業是好、有些受影響，要大家集思廣義。

許銘春提及，去年基本工資審議會召開後僅調0.84％、月薪調整200元、時薪調2元，是蔡英文上任後調幅最小的一次，勞工共體時艱，但後來發現全年經濟成長率卻在全球居冠；至於今年受到疫情影響，她說，隨著紓困、振興會對內需產業有影響，應把GDP、CPI等納入考量，希望照顧勞工，去年勞工共體時艱，希望往正向來走。