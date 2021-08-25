女星林熙蕾是演藝圈著名的性感女神，儘管林熙蕾已47歲，不過保養有術的她，仍擁火辣身材曲線與凍齡高顏值，也讓林熙蕾舉手投足相當俏麗，而不吝嗇分享好身材的林熙蕾，稍早則在網上曬比基尼照，雖然她以背影入鏡，不過林熙蕾的零贅肉身材曲線早就辣翻全網，畫面相當不科學。

林熙蕾今（25日）在網上曬比基尼美照，只見她身穿白色比基尼，背後的挖洞設計，讓林熙蕾的美背全都露，47歲林熙蕾的S曲線前凸後翹，零贅肉身材相當養眼，而比基尼的波浪花邊設計，讓林熙蕾美照散發浪漫氛圍，照片中，林熙蕾放下長髮、頭戴草帽，愜意坐在沙灘上，也讓她輕鬆寫下：「藍色的天空」。

林熙蕾不愧是美魔女，辣照一PO出就讓網友眼睛大吃冰淇淋，吸引好姊妹林心如驚呼：「也太美了吧」，關穎、林牧潔等好友則貼出愛心貼圖，粉絲也大讚：「身材好好喔 好美」、「只看到玲瓏有致的曲線」、「腿好白 好性感」，留言滿是好評。

性感女神林熙蕾2011年和富商楊晨結婚後，就移居上海，林心蕾專心在家相夫教子、淡出演藝圈，不過47歲的林熙蕾保養得宜，美貌和身材仍在線，而林熙蕾之所以沒讓歲月在身上痕跡，多半也是靠她的自律生活維持，林熙蕾的凍齡撇步，是靠著嚴謹規律的生活作息，早睡早起，飲食均衡、不吃冰品，以及維持運動習慣。