《德國之聲》24日報導，儘管2020年過了相對安全的一年，但台灣新冠肺炎卻在2021年5月爆發，3個月內染疫而亡的人破800人，直至8月中旬疫情才逐漸緩和下來。《德國之聲》總結專家意見，認為擴大篩檢、軟性封城、民眾配合與基層醫療體系4大關鍵，是台灣能在3個月內將每日新增確診數由百位數降至個位數的關鍵。

2021年5月，台灣爆發新一波新冠肺炎疫情；短短3個月內確診新冠肺炎的人數從1000多人成長至1.5萬人，死亡人數也從100人增加到800人。這是新冠肺炎疫情爆發以來，台灣最嚴峻的一波感染。

隨著確診人數的激增，蔡英文政府將防疫警戒拉高至三級，並祭出居家上班上課、禁止餐飲業內用、關閉娛樂場所等軟封城措施。雖然8月初以來，疫情已逐漸緩和；但Delta變種病毒儼然成為接下來最大挑戰。甚至是一定會傳入台灣，只是早晚問題。

※軟封城、擴大篩檢範圍

台灣大學公共衛生學院前院長詹長權分析，這波疫情主要是在英國發現的Alpha變種病毒。雖然不若Delta變種病毒那樣高傳染力，但仍在台灣掀起新一波疫情，最後是靠廣篩才成功阻止疫情擴散。

他強調，透過廣篩找出無症狀感染者，提早發現並切斷感染鏈。當然，這還需要精準且快速的疫調配合，像是匡列確診者、足跡公布病篩檢接觸者等等。

在這波疫情前，台灣僅針對有症狀者進行篩檢；隨著確診人數激增，政府才拍板擴大篩檢範圍，將有接觸史的人納入。不過，隨著範圍加大，初期出現篩檢能量不足的窘境，數週後才逐漸趕上。

美史丹佛大學公共衛生政策教授王智弘也認同這樣說法。軟性封城結合大量篩檢，讓台灣疫情逐漸趨緩。更精確的說，台灣自5月中相繼實施三級警戒、室內5人室外10人的聚會人數限制，並關閉娛樂場所、禁止餐廳內用，才讓疫情控制下來。

※民眾配合與基層衛生體系

詹長權認為，台灣民眾已經形成的公共衛生觀念與高度警覺心，也成為防疫的一大助力。他表示，台灣民眾衛生意識覺醒、警覺性高，甚至比政府規範採取更嚴密的防疫措施。從社會流動性瞬間大幅滑落，人與人的接觸隨之減少，便可證明。

他補充道，地方政府匡列確診者與掌握接觸史是另一個重要關鍵。以彰化為例，疫調迅速而精準，將感染者擴大匡列並隔離，進而將曾出沒萬華並回到彰化的人找出，從而切斷社區感染可能性。

他強調，基層衛生機構較了解鄉鎮居民的生活型態，比如哪裡是里民最常聚集的場所，也因此才能在最短時間內確認篩檢對象，進而切斷傳播鏈。以屏東為例，其地形狹長，但居民生活圈固定，熟悉當地情況的衛生單位能夠針對特定點擴大篩檢。

王智弘也認為，民眾高度配合實屬疫情控制關鍵。「自律而監督，發現確診者趴趴走就通報。台灣人自我保護與生存意識較高，這點有別於西方的冒險精神，也讓台灣人更謹慎面對疫情，進而將疫情控制住」。

※Delta變種病毒的挑戰

疫情帶來經濟與生命的挑戰。不到3個月，台灣民眾就有高達800多人死亡，6月失業率達4.8%，失業人數達57萬，創10年新高。其中，死亡率偏高是台灣疫情的特點。自2020年年初以來，相較於香港的1.8%與新加坡的0.1%，台灣新冠肺炎死亡率達5%。詹長權分析，未普篩而無法掌握確診人數，進而使分母變大，是台灣死亡率較高的原因。

另一方面，5月疫情爆炸讓醫療能量不足的問題凸顯出來，6月更只好將北部確診病患送往南部，以紓緩北部醫療緊繃。這種窘境直到住院率下降，才逐漸得以紓緩。

詹長權認為，台灣可以建立方艙醫院做為中繼站。先前台北曾改裝旅館，作為類似組織以安置確診民眾；卻發現硬體不足的問題。考量到台灣醫療能量有限，有必要採取類似作法。

王智宏則警告，病床數增加的速度絕對不會比變種病毒的擴散還快。隨著病毒不斷變種，台灣醫療能量還需要變革，這是過去一波疫情的重大教訓。

※疫苗覆蓋率低

根據衛福部統計，目前台灣接種疫苗人口已達40%，但完整接種2劑疫苗的人口還不到5%，不免讓學者憂心覆蓋率仍過低。特別是，Delta變種病毒將成為下一階段的挑戰。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副教授庫克提到，即使新加坡完成2劑疫苗的人近8成，仍不能擺脫Delta在社會中傳播。王智宏認為，即使完成兩劑疫苗接種，Delta仍會造成突破性感染。毫無疑問，低疫苗覆蓋率成為台灣最大挑戰。

詹長權則警告，Delta變種病毒一定會進入台灣社區，早晚問題罷了。除了疫苗覆蓋率外，篩檢能量是另一項重要關鍵。台灣現有篩檢量每日約1萬到2萬件，仍遠遠不足；至少要到5至10萬件，並定期釐清確診個案感染的病毒株類型。

※台灣還有機會清零嗎？

隨著新加坡等國的防疫政策改為與病毒共處，王智弘認為除非全民普篩，否則難以達到清零目標，也沒這個必要。特別是無症狀感染者，如果沒有篩檢還是隱匿在人群中，因此清零幾乎是不可能任務。

他認為，目前關鍵還是在擴大疫苗覆蓋率，當接種人口接近7至8成時，病毒較難傳播。此外，由於台灣邊境管理仍較嚴格，政府可藉由是否接種疫苗作為採取何種隔離措施的判斷標準。甚至為了防止Delta變種病毒，利用篩檢找出入境感染者將會是一大關鍵。畢竟，沒有一個社會能長期忍受封鎖邊境。

詹長權認為，相較於中國大陸，其因為公權力介入才得以實施清零，而這也付出較大的代價，民主國家很難這樣做。

因此，重點不在於零確診，而是降低死亡率。庫克也認為清零不切實際，重點在於擴大疫苗覆蓋以降低死亡率。但他也警告，台灣疫苗覆蓋率仍較低，距離放棄零確診還有一段路。

陳時中24日也證實，清零不是台灣目標，而是盡量找出藏匿的帶原者並治療，以免造成社區感染。目前台灣經濟還沒有因為邊境管制而嚴重受損。透過內需市場讓經濟復甦，同時嚴管邊境，加上社區疫調，以讓國民逐步回歸正常生活。