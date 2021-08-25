新北市蕭姓一家四口24日前往桃園市攀爬東眼山至赫威山，因午後雷陣雨，一行人為避免濕滑選擇了另一條路下山因此迷路，但他們在晚間7點8分打119報案請求山難協助；復興消防分隊會同大溪警分局溪內派出所與特搜隊、山地義警及林務局共12人前往搜救，歷時6小時順利找到人協助下山。

警消表示，蕭姓男子與妻子、2名小孩到桃園復興區登山，過程中因不熟悉當地地形而迷途受困，經消防分隊定位研判後，搜救人員兵分二路，一路人員自東眼山登山口、另一路人員自北插山登山口進入搜尋，最後在深夜11點於東眼山登山步道尋獲，4人均平安無恙，25日凌晨由救難人員帶往溪內派出所所駐地，經該所提供熱茶飲用暖身後，蕭民全家便自行返家休息。

桃園市消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，目前山區午後雷陣雨頻繁，民眾出遊至山區應確保身上有足夠食物、照明設備及雨衣，避免前往不熟悉的道路，並注意當日氣象及自身身體狀況