國民黨主席選舉將於9月25日投票，根據黨中央邀請4位候選人召開首次會議，初步規劃舉辦1場電視辯論會，時間暫定為9月4日，各陣營均同意辯論會包含政策發表、專家提問、相互詰問等3部分，據候選人張亞中指出，是否舉辦第二場，需待江、朱同意。

國民黨主席選舉開打，為增加能見度，中常會日前決定邀請4位主席候選人到常會報告，黨中央上午召開候選人協調會議，4位候選人同意將在9月8日到中常會發表政見，報告主題包括振興券與疫苗問題時事、憲政改革，歷史文化身份認同、美台與兩岸關係、如何領導本黨贏得九合一及總統大選、黨務改革等6大問題。

張亞中陣營表示，張亞中與卓伯源代表認為政見發表與電視辯論甚為重要，建議辦2場電視辯論會，但是朱立倫代表認為辦1場即夠，江啟臣代表亦以經費不足為其中一個理由，只支持辦1場電視辯論會，另外，4陣營也同意舉辦網路政見發表會。

據張陣營指出，目前規劃由2家電視台提供轉播報價，張亞中對委託哪一家，均同意，而每位候選人平均需多再支付約50萬元電視轉播費；另外，黨主席選舉設420個投票所，每鄉鎮市區至少設1個投票所，各候選人每投票所推薦1人監票。