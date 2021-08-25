高雄85大樓日租套房眾多、樓內動線複雜，許多民眾窩藏在內進行不法情事，高市警苓雅分局23日深夜查獲5名男女在85大樓日租套房內大開「毒趴」，警方依違反毒品危害防制條例罪嫌將5人移送法辦，由於日租套房業者未依規定通報，警方也依違反觀光發展條例，函請觀光局裁罰並斷水斷電。

高市警苓雅分局便衣埋伏小組23日23時30分，到85大樓執行防疫稽查勤務，發現有不肖份子向民宿業者租用房間在內群聚開毒趴，警方查獲3男2女在套房內群聚，並當場查扣愷他命1包（毛重0.3公克）、毒品咖啡包2包（毛重計8公克）等違禁品。

經警方詢問後，年約23歲的黃姓女子向警方坦承，因為疫情微解封想找朋友共同聚會，當日才剛以每天900元的價格向蕭姓業者承租房，沒想到剛承租首日就遭警方查獲，警方依違反毒品危害防制條例將在場5人帶回偵辦。

苓雅分局也在24日通知蕭姓民宿業者到場陳述意見，對於5名男女在民宿房間內開毒趴未通報的行為，警方祭出鐵腕作為，將民宿業者依違反觀光發展條例函請觀光局予以裁罰並斷水斷電。