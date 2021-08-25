台北市政會議24日審議通過「生育獎勵金發放辦法」修正草案，今年9月後出生的新生兒可受惠新規定，只要爸爸或媽媽其中1人連續設籍北北基10個月，孩子出生日的戶籍在北市就可享有北市生育獎勵，第1、2胎都發放2萬元，第3胎以上加碼5000元發放2萬5000元。關於此加碼措施，台北市議員游淑慧今(25日)在臉書質疑，獎勵第三胎加碼5000您會生嗎？這個政策有如隔靴搔癢，不切實際又抓不到重點。

台灣少子化問題嚴重，今年1至5月新生兒僅5.9萬人，北市修法盼提高北市生育率。游淑慧在臉書上傳一張北市歷年生育胎數比例，她說，在原本2萬元的生育獎勵下，也都僅約8％的媽媽們，勇敢生第三個baby，現在只加碼5000的誘因在那？要嘛第二胎就該加，加的力道要大，或者補助做月子的費用，這樣還可能有一些鼓勵的心意。

游淑慧認為，更實際的是，還不如快增加更多托嬰、托育的設施和補助上，許多家長面臨沒地方托嬰、沒地方托幼，「5000元能幹嘛？買補品...補心傷嗎？生要有勇氣、養要有條件，台北市先得營造養的條件，才能讓媽媽有生的勇氣。」

另外，游淑慧質疑，放寬設籍期間由一年縮短為10個月、且將北北基設籍期間都納入計算，這也是莫名其妙，誰會為了5000元搬家？只會搬戶籍吧，「說穿了只是在搶戶籍人數，解決柯市長執政期間人口流失的問題，台北市的財政是寬裕，但有錢也不是這個花法」。