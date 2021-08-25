台中市后里運動公園人行便橋啟用，造福公園東南側200戶居民免繞道。（台中市新聞局提供／王文吉台中傳真）

台中市后里運動公園是具多機能的休憩公園，為使民眾出入公園動線更為便利，市長盧秀燕傾聽民意，規劃於公園東南側闢建長14公尺、寬4.2公尺人行便橋，並設計配合公園意象的造型護欄，25日完工啟用，造福公園東南側200戶居民，使用公園不用再繞道而行。

后里運動公園聯外橋梁新建工程完工啟用典禮包括建設局長陳大田、后里區長賴同一、立法委員楊瓊瓔、市議員張瀞分、王朝坤、陳本添及多位后里在地里長均到場共襄盛舉，市議員陳清龍服務處代表也到場致意。

盧秀燕致詞時表示，后里運動公園公園北側（文明路）及西側（成功路）都有出入口供民眾使用，但公園東南側（福德路220巷）住戶人數多，公園使用率高卻沒有出入口；因此，在當地民代及里長建議下，市府闢建跨越旱溝連接公園的便橋，串聯公園及福德路220巷。

建設局長陳大田指出，該工程規劃鋼構橋總長14公尺，寬4.2公尺，總經費270萬元，人行橋均設立造型護欄美化並配合公園意象，面層採壓花地坪型式，有助於後續維護管理，橋體兩側設立引道可與既有道路平順銜接，使民眾便捷通行。