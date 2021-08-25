台南市政府在麻豆區查獲的越南月餅，經送驗非洲豬瘟呈陽性。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

國內首次查獲越南走私非洲豬瘟肉品且已流入市面，警政署動員全國警力配合相關單位連夜清查，台南市23日查緝103處可能流向地點，查獲3件走私肉品，其中在麻豆區查獲的越南月餅，經送驗非洲豬瘟呈陽性。24日再追查395處，這波未發現相關走私肉製品。

台南市警局指出，根據新北市警方提供相關名冊後，連夜啟動偵查，動員392名警力並偕同市府衛生局、農業局成立聯合稽查小組，連日來共清查498處，其中包括12間小吃店、10間商鋪、436處住家和40處其他處所。

23日稽查小組分別在永康區、麻豆區查扣3件越南走私肉品，目前檢驗結果在麻豆區查獲的越南月餅呈現陽性反應。據悉，麻豆這案為外籍人士在網路訂購越南月餅，由台北代購公司轉寄到民眾手上，警方正追緝肉品來源，包括這間代購公司等。

警方表示，為防制民眾將這些肉製品丟到廚餘餿水桶再回流給豬隻吃，形成防疫破口，發動各分局派出所針對陳列在外的廚餘餿水桶，通報環保局清潔隊全面回收，另也呼籲民眾勿購買不明來源肉製品。