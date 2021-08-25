東京帕運在台灣時間8月24日正式展開，昨天晚上進行了盛大的開幕典禮，這次中華隊共10位選手參賽，分別是桌球盧碧春、程銘志、田曉雯與林姿妤，田徑選手楊川輝與劉雅婷、健力選手林亞璇、柔道選手李凱琳、羽球選手方振宇及游泳選手陳亮達，本次賽事一樣不開放觀眾進場。

而在今天稍早中華隊傳出捷報，桌球男單程銘志僅花28分鐘以3：1戰勝比利時選手布蘭斯(Bart Brands)，目前暫居B組第一，明天將對上英國選手杭特(Jack Hunter)，而且在3局的比分裡程銘志也幾乎大勝對手，比數分別是11：4、11：3、12：14、11：8，贏得相當漂亮。

本屆帕運桌球採分組方式進行，程銘志所屬TT5組別有12名選手，分為A、B、C、D四組，每小組有3名選手，程銘志、比利時選手布蘭斯和英國選手杭特被排在B組，所以明天若能贏下杭特將能在小組出線。

程銘志今年42歲，從小就是桌球好手，退休後轉任教練，卻因騎車被酒駕車輛撞上造成左腿截肢，之後在家人鼓勵下重拾球拍奮戰，相當激勵人，他擁有190公分的身高，2011遭遇車禍後改練輪椅桌球，2016年代表中華隊參加里約帕運‎獲得桌球‎C5級銀牌，至2020年3月20日帕拉桌球男子單打TT5排名達世界第一。

另外他還在2018亞帕運奪下銀牌，所以這次東京帕運目標就是金牌，畢竟已兩度錯過金牌。在他人生中，最感謝的還是父親一路上支持與陪伴：「剛打身障運動到現在，都是爸爸帶我四處練習，他很懂得如何激勵我，也是他發覺我在這塊領域還有發展機會，所以最感謝的永遠是他。」