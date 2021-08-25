行政院規畫將推出「振興五倍券」，將採取紙本與數位券並行的方式，提供全民免費領取，行政院官員透露，相關規劃已趨成熟，明日行政院會預計將排定國發會報告五倍券等振興規畫。為鼓勵民眾領取數位券，據悉，除排除境外電商，國內店商都可使用，同時綁定台灣Pay，享有最高回饋800元，相關細節預估明天院會拍板後對外宣布，五倍券最快可望10月上路。

行政院原本規畫，五倍券將比照去年三倍券模式，除弱勢戶外，其餘民眾支付現金1000元換取5000元振興券，引發外界反彈，連執政黨委員也呼籲政院，免費讓民眾領取，經過執政黨團與政院溝通後，行政院長蘇貞昌拍板「全民免付」就能領取五倍券。

根據行政院規畫，五倍券將有紙本券跟數位券，紙本券一套10張共5000元內含3張1000元、2張500元、5張200元；數位券部分，民眾可以綁定信用卡、行動支付、悠遊卡、電子票證等，使用範圍除排境外店商外，國內電商預計將通通適用。

蘇揆上周指示各部會再加碼後，據悉，民眾使用公股銀行帳戶綁定數位券，將可領到500或800元回饋金；此外，數位五倍券，一個帳戶最多可以綁定5份數位振興券，方便民眾集資消費。

五倍券政策漸趨成熟，行政院會明日安排由國發會主委龔明鑫說明振興措施完整規畫，針對數位券回饋、電商白名單、是否找零、領取方式等細節討論，預計會中拍板定案，並於例行院會後記者會對外說明。