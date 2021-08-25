中央流行疫情指揮中心今（25）日表示，自8月23日至8月29日完成第一劑高端疫苗接種之民眾，公費疫苗預約平台預計於9月27日提供接種第二劑，屆時符合預約資格或收到簡訊提醒者即可預約接種。另若有出國急迫性須於第一劑後滿28天接種者，請地方政府衛生局指定轄內合約醫療院所於預約平台開打（9月27日）前酌情提供接種。

指揮官陳時中說明，高端疫苗在打的時候沒有相關實驗可以延長第二劑天數，所以希望把第二劑限定在28天後施打，以確保效果，當然以後會不會延長時間，要等有相關研究基礎，再來做安排。

指揮中心發言人莊人祥說明，高端第二劑接種時間之所以選在9月27日，是因為要確保8月23日到29日接種第一劑的民眾，都能滿28天。陳時中透露，有可能當周不是輪到高端疫苗，可能會兩種疫苗一起打，由於高端是單劑型，其他疫苗不是單劑型，搞混的機會相對低。

陳時中說明，高端第二劑基本上都要在公費疫苗預約平台來進行，但由於民眾在國外沒辦法打高端疫苗，因此如果急需出國者，可提供相關證明，至指定合約醫療院所接種，但仍要滿28天。

指揮中心指出，高端疫苗目前第二劑接種間隔至少28天，已於國內接種第一劑高端疫苗之民眾，若因緊急出國需提前接種第二劑疫苗者，可提供具有付款紀錄之機票與出國日程及留學入學證明或公司外派出國等證明文件，至指定之合約醫療院所，經醫師評估後進行接種。

民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第一劑接種之醫療院所補發，再完成第二劑接種。

接種前，接種單位需核對民眾身分資料、主動詢問民眾疫苗接種史，檢視民眾COVID-19疫苗接種紀錄卡紀錄及健保卡註記貼紙資料，如均無相關接種證明或資訊者，除可使用網路連線「全國性預防接種資訊管理系統」(NIIS)查詢子系統查詢疫苗接種史，合約醫療院所亦可透過雲端藥歷系統等連結查詢，以確認疫苗接種間隔及廠牌是否符合規範。