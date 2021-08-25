36歲女星小禎（胡盈禎）2019年恢復單身，正式揮別與醫師前夫李進良的12年婚姻，日前卻被週刊報導一名自稱小禎閨密的A女，指控小禎未離婚就外遇、找記者陷害阿良偷吃及切胃減肥，對此小禎今（25日）透過經紀人回應了。

小禎24日被《鏡週刊》指出，一名叫作Alison的女子日前在小禎臉書上留言怒罵她人前一套人後又一套，之後A女向週刊表示她曾是小禎的閨密，兩人的感情相當要好，因此手上握有小禎找記者陷害阿良偷吃、切胃減肥等證據。A女透露，自己為了小禎一個月內從美國飛往台北3次，結果反被插刀，「跟我們身邊的人說我（A女）很不要臉，很煩」，又稱小禎找記者設計阿良，A女就是曾和李進良傳出緋聞的「刺青妹」；至於小禎近年減重成功，A女再批評她根本不是靠運動瘦身，「切胃不是什麼丟臉的事」。

根據《ETtoday星光雲》報導，小禎經紀人表示：「這些都是舊新聞了，真的沒有什麼好回應了，而且一切也都回應過了。我們這邊真的不想再浪費任何社會資源。」小禎也透過經紀人回應：「不願浪費社會資源。」

睽違4個月，胡瓜今（25日）終於回歸節目《綜藝大集合》，面對女兒遭受莫名指控，他表示：「我有問過她（小禎），她說之前都講過了，當事人都說不回應了，我們也沒有理由要回應什麼。」同時透露小禎的心情很好，不受爆料影響。