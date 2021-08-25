「臺灣市博會─好市抵家」雲嘉南館特展，今天在嘉義台鐵車站前開幕，（廖素慧攝）

「臺灣市博會─好市抵家」雲嘉南館特展，設在嘉義台鐵車站前廣場，（廖素慧攝）

傳統市場的營收受疫情衝擊大，「臺灣市博會─好市抵家」雲嘉南館特展，25日在嘉義台鐵車站前開幕，即日起至9月17日周二至周五舉辦，市長黃敏惠表示，來展場逛疫情下的市集，還有線上菜市場，以振興經濟及促進傳統場轉型。

黃敏惠感謝經濟部選定嘉義市為全臺9個在地設計場館之一，作為雲嘉南觀光休閒消費中心的嘉義市獲得認同。

黃敏惠當起直播主，開賣嘉義鳳梨，她說，嘉義的鳳梨種在北回歸線，有最適合的溫度及天候條件，還是看F16長大的，而成為最優質好吃的鳳梨。

嘉義市西市場自治會長郭義文指出，疫情三級警戒期間，西市場攤商的營運直直落，僅剩約3成，雖然目前慢慢回升，仍約僅4、5成，嘉義市政府初步已減收租金，攤商希望減收租金的措施能再優惠。

黃敏惠表示，「臺灣市博會─好市抵家」雲嘉南館特展就在嘉義車站前廣場，有直播主、傳統市場的「菜市仔王」線上分享好物，在這裡也能感受菜市場、夜市的人情味特色，藉由線上賣菜來振興經濟，並促進傳統攤商轉型。

經濟部中部辦公室專委王秀麗表示，「市集新生活」策略從硬體的基礎環境改造、衛生安全升級、導入品牌設計概念，到「線上菜市仔．夜市仔」線上買菜網，公部門與民間合作，以期傳統市場升級為市場2.0，蛻變出新面貌。

經濟部在全臺設9個場館，有打卡點、交誼廳的互動設計，特展以線上直播活動為主，介紹「線上菜市仔．夜市仔」特色市集、攤位及限時優惠組，線上傳送新鮮食材。