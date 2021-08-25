中央流行疫情指揮中發言人莊人祥今證實，目前國內接種高端疫苗後死亡個案共有4例，今天再添3例死亡，其中一名為40多歲女性，接種疫苗後出現大範圍的主動脈剝離，於台大醫院診間猝死，目前正在進行司法相驗相關流程，進一步判定與疫苗是否有關。

莊人祥表示，第一例為桃園市40多歲男性，男子有糖尿病史，體重大約是120-130公斤，8月23日接種高端疫苗，今天工作的時候失去生命跡象，現場做了電擊4次，並緊急送醫急救，但個案在到院前死亡，死因將由司法相驗。

莊人祥指出，另一位是基隆市40多歲女性，8月24日上午打高端疫苗，施打完無明顯不適，但下午出現胸悶、手腳麻痺的症狀，因此下午5點半至台大醫院急診就醫，在醫院等待報告的時候，大約下午6點半左右在診間猝死。

莊人祥也說，新北市蘆洲30幾歲男性，無慢性病史，但有吸食毒品的紀錄，8/23打高端疫苗，當天沒有特別症狀，8/24家屬看到該案有打毒品，中午發現時已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救不治，將協助家屬VICP（藥害救濟）的申請。

另昨天桃園一名陸姓作家打高端後猝逝，加上今天宣布的3例死亡，目前我國累積4例接種高端疫苗後的死亡事件，至於是否都與疫苗有關？仍有待司法進一步相驗分析。