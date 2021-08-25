移民署與台南大學實習生為防堵豬瘟張貼海報。(移民署南區事務大隊台南市第一服務站提供)

東南亞非洲豬瘟疫情嚴重，台南市前天在麻豆區查獲月餅證實為非洲豬瘟病毒陽性，為加強防堵非洲豬瘟入侵，移民署南區事務大隊台南市第一服務站協請通譯人員，利用行動服務列車前往電台向新住民朋友防疫宣導，也至東南亞百貨店、菲律賓超市等處，發放7國語言版本防疫宣導單，呼籲不要攜帶肉品入境、不網購肉品寄送台灣、不到國外畜牧場所參觀、不要走私肉品。

為強化新住民及移工防堵非洲豬瘟意識，台南市第一服務站與在地勝利之聲廣播電台攜手合作，由精通越南語通譯利用廣播向新住民及移工強力放送。中秋將至，肉品需求量大增，切勿攜帶肉品或含肉月餅回國，亦不可網購國外肉品寄送回臺，最高可裁罰新台幣100萬元；若走私肉品入台，最重處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元罰金。

擔任宣導重任的通譯玉映表示，「利用這個機會向新住民及移工喊話也能保護他們，避免刑責上身」。台南市第一服務站主任林志鴻表示，防疫工作一刻都不能鬆懈，目前政府已宣布4項措施，包括「CIQS加強邊境防疫工作」、「全面追查中下游通路」、「稽查市面上販售食品店家」及「查核落實廚餘高溫烹煮程序」，希望防疫不分你我，大家一同加入防堵非洲豬瘟戰線。