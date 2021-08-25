日本一名男性昨天在東京都的電車站潑硫酸導致2人受傷，一名男性上班族臉部重傷，需治療半年；另有一名女性腿部受到輕傷。犯嫌潑酸後逃離現場，警方公布監視器畫面追查下落。

日本放送協會（NHK）報導，昨天晚間約9時許，一名身穿黑衣的男性犯嫌在東京都港區的白金高輪電車站內，突然追上一名正搭乘電扶梯的22歲男性上班族，並朝這名上班族潑硫酸，造成受害人臉部等處重度灼傷送醫，需治療6個月。

附近一名34歲的女性也因踩到地上的硫酸滑倒，腿部受到輕傷。

犯嫌在犯案後逃離車站，警方目前正追查他的下落。

警方分析監視器畫面，犯嫌年齡約在30至50多歲之間，身高約175公分，身型微胖，身著黑色POLO衫與長褲，頭戴棒球帽與口罩。

犯嫌在犯案前戴上手套，拿著裝有硫酸的玻璃瓶，走出驗票閘門後就跟在男性受害人的後方，然後跑到受害人前方潑酸。

警方研判犯嫌與男性受害人之間可能有私怨；現已公布犯嫌的監視器畫面，呼籲各界提供情報、協助搜查。