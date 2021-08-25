英國經濟學人資訊社（EIU）今天發表的研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種速度緩慢，全球經濟損失達2.3兆美元，以新興與發展中經濟體首當其衝。

法新社報導，研究發現，新興與發展中經濟體疫苗施打率大幅落後較富裕國家，經濟損失衝擊最大。

研究估算，2022年中以前疫苗覆蓋率未達6成的國家，2022至2025年期間將承受相當於2.3兆美元（約新台幣64兆元）的經濟損失。

EIU表示，其中2/3將由新興國家承擔，讓它們的經濟要更久才能追上開發程度較高的國家。

EIU也警告，疫苗施打遲滯恐升高發展中國家的不滿情緒，推升社會動盪風險。

根據EIU的研究，在絕對值上，亞太地區的衝擊最甚，承受近3/4損失；以國內生產毛額（GDP）比例來看，則以撒哈拉沙漠以南非洲損失最嚴重。

研究顯示，截至本月底前，收入較高國家約6成人口已施打至少一劑疫苗，收入較低國家僅約1%。報告說：「低所得國家的疫苗施打速度堪比牛步。」

研究作者德瑪瑞斯（Agathe Demarais）說，COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）在協助貧困國家取得疫苗上，連中等程度期望都沒達到。