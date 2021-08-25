台中市南屯區春社里地緣幅廣，居住人口集中在嶺東科大周遭，望高寮和監獄附近杳無人煙。市議員張耀中25日發現在中台路61-7巷口，往內走逾300公尺處被不肖業者傾倒垃圾，現場裝潢後的廢棄物堆積成山，懷疑是特定回收業者所為；環保局長陳宏益說，將追查行為人，依廢棄物清理法開罰6000至300萬元。

張耀中指出，春社里區域十分瞭闊，尤其是中台路巷口鮮少有人車出入，經他與春社里長李志洋現勘時，發現被濫倒廢棄物的地方，平常會車十分不易，加上路幅也小，偷倒者應是看中地處偏遠人車罕至，才敢大膽趁著無人時長期到該處傾倒廢棄物。

春社里長李志洋說，春社里常被不肖業者傾倒垃圾，希望市府於附近路口裝設監視器，讓有心人士不敢在春社里亂倒廢棄物。張耀中斥責指出，不要以為偷倒在偏僻處就抓不到？環保局應循線追查是何人所為？並查明業者是否有無廢棄物回收業者的資格？

張耀中指出，之前雖曾抓到他案偷倒廢棄物行為人，也都已判刑或司法程序進行中，但因罰則刑度過輕且還能獲得緩刑，行為人疑似又多為人頭戶，對於刻意破壞環境的人士或公司，絲毫無嚇阻作用；環保局應展現決心清查徹底杜絕不法業者。

陳宏益強調，市府將追查行為人，要求限期清理改善，如果是惡意傾倒可移送法辦，依廢棄物清理法，傾倒事業廢棄物可開罰6000至300萬元。經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，得依同法第41條第1項及第46條規定，移送檢警偵辦，民眾切勿以身試法。