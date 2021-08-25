新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟祭典「豎燈篙」，用吊車協同人力作業，花了約半小時矗好3根燈篙。（羅浚濱攝）

2021新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟祭典將進入重頭戲，25日傳統的「豎燈篙」登場，以往要動用10人以上把3支長竹綁在架上，隨著時代進步已改用吊車協同人力作業，在廟前廣場花了約半小時矗好3根燈篙，指引「好兄弟」前來接受普渡。

以往義民廟祭典時進行「豎燈篙」，廟方人員都是一大早到山上，選擇長度和形狀適合的長竹，砍伐後用人力扛下山，抬到廟前廣場放好後，最大禁忌就是「不能跨竹！」

好奇民眾有時會不小心會跨越竹子，工作人員都會出馬上制止，主要是傳說竹子放到廟前廣場後，馬上就會有「好兄弟」聚集，若民眾行走不小心跨越竹子，之後將會走霉運！

義民廟豎燈篙在農曆7月18日已時（即上午9點到11點之間），以往都要動用10人以上，將長竹扶起頂在架上，再用繩索固定住，若半空中風力強勁，或立竹時施力不平均，很容易造成斷竹意外。

2015年祭典時首度用吊車豎燈篙，先用繩索綁住長竹的上、中兩端，吊車升起後很快就能把長竹立到架上，工作人員再用繩索固定好，速度快又比較安全。

義民廟工作人員25日砍到3支長竹為56、46及42台尺，花了約半小時完成豎燈篙作業，將在子時（晚上11時到翌日凌晨1時）法師奏表後，把招魂旗、七星燈及韋馱幡等3個燈篙物件，進行開光後升起懸掛，指引「好兄弟」前來接受普渡。

義民廟總幹事魏北沂說，七星燈等同於光明燈，招魂旗是讓好兄弟能夠聽經說法，韋馱幡是一個將軍在那看守。

由於疫情關係，豎燈篙不像往年吸引眾多觀 看人潮，廟方還是建議小孩、女生和懷孕婦女，最好不要靠近燈篙下，避免招惹「好兄弟」！