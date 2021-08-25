由慈濟、台積電、永齡基金會合購的1500萬劑輝瑞／BNT疫苗，傳8月底有第一批約百萬劑疫苗運抵台，且將會有大中華區總代理「復必泰」字樣。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日態度放軟表示，經過審慎考慮，這段時間防疫是我們重要的考量，因此標籤並不重要，最重要的是疫苗的內容物是否安全有效，只要經過食藥署檢驗合格都能使用。

今於疫情記者會中，有記者問及「輝瑞／BNT疫苗確定是8月底來台嗎？來台後的標籤為何？是否能接受？另外何時會放上接種平台？」陳時中回應，有關BNT疫苗何時才會到貨，自己實際上也沒有掌握，只知道還有一些程序在進行，至於疫苗的標籤有一些中文，跟復必泰的字樣，我們經過審慎考慮，這段時間防疫是我們重要的考量，重要的是疫苗的內容物是否安全有效，進來後還是要經食藥署的檢驗封緘，是否達到要求，才會核准來使用。

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