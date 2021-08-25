周玉蔻、黃偉哲提前預告+0 陳時中：他們知道我也覺得奇怪

本土個案今睽違108天後再次+0，資深媒體人周玉蔻提前po出鴨蛋照暗示，台南市長黃偉哲也預告本土個案0確診。對於為何這2人都可事先知道？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說「他們會知道我也覺有點奇怪」，對於指揮中心的內部管理會，會進行檢討。

對於周玉蔻、黃偉哲預先知道+0，陳時中表示，「他們會知道我也覺有點奇怪」，對於承辦人保密是否完整，我們會去查，對於內部的管理需要檢討。至於今日+0，9月是否有機會降級？陳時中表示，這2周是觀察期，今天算是好的開始，國內會持續放鬆，但邊境還是會嚴格管理。

針對疫情期間外配入境問題，副指揮官陳宗彥表示，去年3月19日對全球疫情實施邊境管制開始，後來也進入秋冬加強邊境管理，執行過程中，我們對於產業的需求，或是人道的需要都會協助。

陳宗彥表示，外國籍的民眾都是透過外交部領務局，中港澳則是透過內政部移民署，我們會視個案實際上的需要，例如需要來陪病、探視的，甚至是最近有些配偶即將生產的，我們都會協助個案做處理，只要提出就會盡可能協助。