50歲黃姓男子24日晚間在面對失控的19歲罹患身心障礙的孩子時，他失手用手機充電線勒昏孩子。他在事後打電話向警方自首，並將孩子送醫。所幸，孩子經急救恢復心跳。警方詢後，依殺人未遂罪嫌移送橋頭地檢署。

岡山警分局赤崁派出所調，查，昨晚19歲孩子在洗衣服時與媽媽發生衝突，當時孩子做勢要打媽媽。黃男見狀，叫孩子去二樓的房間冷靜一下，未料，這孩子在房間內還是大吼大叫，黃男進入房間，欲制止孩子，但黃男這時情緒失控，失手用手機充電線勒昏孩子。

這孩子在送醫時一度失去呼吸心跳，經醫生搶救，恢復心跳，撿回一命。黃男在事後打電話向警方報案，警方到場調查，並將黃男帶回赤崁分駐所。警方訊後，依殺人未遂罪嫌移送橋頭地檢署。

高雄市社會局說，此案中的身心障礙孩子過去曾經有就醫紀錄，也曾經與父母親發生一些衝突。社會局呼籲，父母親面對家中有身障的孩子，請多發揮愛心與耐心，面對孩子情緒不穩定時，可以撥打110，請警方協助。就醫紀錄移送手機充電線情緒不穩岡山赤崁