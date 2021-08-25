今年社福團體普遍受疫情影響，捐款減少許多，創世基金會台南分院與麻豆小農合作，推出文旦公益禮盒自救，預計目標1200盒，目前認捐量不到3成，25日知名網紅「Basso矚目」、台南市議員陳秋宏不但捐款認購，更前往贊助義賣的汽球彥文旦果園協助宣傳，希望大家踴躍認購，照顧創世台南院60位植物人。

麻豆「汽球彥文旦果園」主人李明彥是柚農第二代，已是第7年與創世合作義賣。陳秋宏表示，麻豆文旦品質佳，香氣濃，肉軟嫩，歡迎大家踴躍認助，希望在這段艱困的疫情期間，為植物人安養增加一點服務力量。

知名網紅「Basso矚目」得知創世義賣活動遇困難，上午到「汽球彥文旦果園」開直播宣傳，除了體驗採果，也於網路分享正確採果、剝文旦方法。台南市農業局長李建裕、麻豆區長柳世雄等人也都到場力挺。

創世台南分院院長孫淑媛表示，感謝汽球彥文旦果園連續7年捐助禮盒義賣，為服務挹注暖流，疫情當前，百業不易，經費大受影響，懇請各界認助5斤（420元）裝或10斤(750元)裝老欉文旦禮盒；另有伊莎貝爾月餅禮盒，用行動支持植物人常年服務。愛心專線（06）2601655月來月好小組。