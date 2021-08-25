台灣東洋去年爭取代理BNT疫苗未果，本土疫情爆發後，政府疫苗採購政策引發諸多批評；台灣東洋董事長林全今接受媒體訪問時表示，政府疫苗採購政策是「無解」，政府做事受法規限制「綁手綁腳」，想著防弊就很難興利，不管怎麼做，都會被批評，「等著被罵就好了」。

台灣每年都採購疫苗，曾經擔任行政院長的林全表示，政府官員決策過程很為難，因為稍有不慎，就可能遭監察院彈劾，他觀察，政府採購疫苗有四大原則，第一、疫苗不能買多，第二、疫苗不能買貴，第三、疫苗不能買錯，第四、國產、進口疫苗要平衡。

林全以政府過去採購流感疫苗為例，因為當年採購數量太多，官員還遭監察院彈劾，這讓官員學到一個教訓「疫苗買多會倒楣」。

由於新冠疫苗國際價格公開，林全表示，若政府價格買貴，不但立法院過不了關，還會超監察院彈劾；此外，若買到國際疫苗保護力很差、臨床試驗過不了關，林全表示，官員下場會完蛋，而政府也要培植本土疫苗，進口、國產採購要平衡。

在多方考量下，林全表示，官員為了政策正確，就不敢提早做決定，採購國際疫苗的價格晚了，價格怎麼會好？

對於東洋去年爭取BNT代理權，林全也還原當時狀況，政府只要150萬至200萬劑疫苗，對方聽聞這個數字「很傻眼」，林全卻認為，政府訂購的數字「合理」、不要期待訂購數字更高，反而要求接洽同仁說服對方接受這個數字，可惜對方沒有接受。