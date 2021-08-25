國產高端疫苗前天正式開打，昨日發生2起猝死，今又再傳出打完高端死亡案例，國民黨立委賴士葆痛批，被國家機器傾全力保護力挺的國產高端疫苗，是被政治人物神化的產物，把國人當最第三期大型實驗，就是草菅人命。

賴士葆指出，高端跟之前AZ疫苗打完後猝死最大的不同，就是打高端的都是青年跟壯年人，讓人難以接受，台灣民眾的心裡已經不覺得高端是像生理食鹽水一樣安全，但是高端疫苗是被政治人物神化美化的產物。

賴士葆表示，先天條件明顯不足，沒有做第三期試驗，卻以台灣自訂的標準而非國際標準強行通過EUA，官員不斷宣導高端的安全性無虞，然而最關鍵的保護力卻未知。

賴士葆說，被國家機器傾全力保護力挺的國產高端疫苗，先天就被蔡總統賦予高度的政治期待，高端疫苗一路走來爭議不斷，已經失去科學試驗探討的範疇，這是全世界最政治的疫苗，完全被政治包裝、保護，甚至質疑高端的言論常被側翼攻擊。

賴士葆直言，看到綠營人士說有了高端疫苗可以擺脫中國大陸勒索干擾，還說高端疫苗是以科技自信及國家認同宣告台灣獨立與中國之外的型態，攸關人民生命健康的疫苗竟然全然被意識形態綁架，令人瞠目咋舌。

賴士葆強調，食藥署的官員承認AZ、莫德納都沒有驗出不良品，但是高端在24萬劑封緘疫苗當中，一批有5175劑疫苗品質不佳無法使用，過去當外界質疑高端疫苗製程放大導致品質出現問題，食藥署是如何強勢的捍衛背書，吳秀梅甚至說出被退的說不定更好。

賴士葆痛批，高端疫苗被政治人物強力背書，宣導的近乎完美，面對死亡病例也不願謙卑地檢討高端疫苗品質與死亡有沒有關聯，一昧逕自把國人當最第三期大型實驗，就是道地草菅人命。