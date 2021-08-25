主持人竇智孔、賈斯汀帶著來賓王家梁、阿喜去台中打工換食宿。（東森超視提供）

王家梁上行腳節目《請問 今晚住誰家》。（東森超視提供）

阿喜大口試吃梨子。（東森超視提供）

東森超視實境行腳節目《請問 今晚住誰家》今晚（8／25）10點播出主持人竇智孔、賈斯汀帶著來賓去台中打工換食宿。這次來賓是「男神」王家梁以外，製作人又送上驚喜，找來之前在節目上和賈斯汀有點小火苗的搞怪女神阿喜，竇智孔驚呼：「妳怎麼還想來？」阿喜笑回：「我一直都很想來啊，而且很想你們。」一點都不畏之前的打工之苦。

4人分成2組前往台中第二市場，尋找打工地點的線索，2組人馬各持150元在市場找尋可能是暗樁的店家。竇智孔和阿喜在其中一家海產攤前駐足時，老闆娘見狀邀約：「聽說你很會烤烏魚子，要不要表現看看？」像是被看穿的竇智孔超訝異，旁人馬上幫忙補充：「我每次看你都在節目上烤啊！」

於是他直接在攤位前烤起烏魚子，笑說：「我第一次被這樣隨便cue說，老闆要提供烏魚子說給你烤一下。」結果他點了火之後，老闆娘就開始拿起夾子翻面、自動當起助手說：「現在好像是變我在烤？」竇智孔也理直氣壯地回：「這就只是翻而已啊，我做菜也都這樣，大廚就是用講的，之後就都交給二廚處裡。」逗趣互動笑翻所有人。

後來一行人前往梨子園協助採收，果農先是示範採收技巧後，阿喜當場直接試吃起來，但平時大喇喇的她卻只啃了一小口，馬上被一旁的果農虧說：「太小口了啦！」、「看來妳嘴巴很小。」竇智孔馬上開玩笑說：「她全身上下只有一個東西是大的，那就是『神經』！」說完馬上就接收到阿喜殺人般的眼神，搞笑互動笑翻眾人。