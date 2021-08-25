25日，日本央行董事會成員之一Toyoaki Nakamura釋出警訊，日本新冠疫情將對經濟成長造成威脅。不過，當日本家庭感到自身處境安全時，民間消費應可就此回籠。

Nakamura表示，只要病毒侵略性減弱，藉著全球需求強勁以及企業資本支出增加，日本景氣可望同步復甦。當被問及日本未來前景與風險看法時，曾貴為日本大企業日立董事的Nakamura憂心指出，雙雙皆是高度不確定性，因為疫情所實施的緊急狀態，嚴重衝擊零售業營運。

不過，Nakamura也樂觀認為，疫苗涵蓋率愈廣，消費就愈有機會回升，因為日本家庭的現金與存款數目，已經達到史無前例的1,056兆日圓，約9.6兆美元規模。

Nakamura指出，景氣受到新冠病毒影響，需求因此減緩。不過，當疫情一旦受控時，商業活動或許可較預期還會更多。

25日，日本政府預告，緊急狀態範圍將再新增8個地區，使得總數也達21個。

日本經濟成長在2021年前3個月衰退，第2季反彈程度超乎市場預期，顯示民間消費與企業資本支出些許復甦跡象。但市場預估，現今疫情加溫下，日本家計支出跟著縮手，因此本季經濟成長應不會有太驚艷表現。