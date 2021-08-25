華義(3086)今天表示，已取得日本人氣動畫《OVERLORD》授權製作的手機遊戲《MASS FOR THE DEAD》繁體中文版，預計2021年秋季於台港澳上市，近期展開事前登錄活動。此外，網石(6468)母公司韓國網石開發的《MARVEL未來革命》今日全球上市，是網石與漫威合作的第一款開放世界RPG手機遊戲，已開放全球240個地區透過App Store與Google Play下載，都將為兩家公司挹注營收。

華義今年上半年稅後淨利0.64億元，每股盈餘3.29元，不但連續四個季度獲利，還是呈現季季高表現。

該公司去年大股東網銀國際正式入主，網銀將過去代理過的遊戲『劍俠情緣』、『Dekearon』等交給華義代理，擴大華義代理遊戲的能量。另外，在網銀聯運平台上，華義也有四款遊戲與網銀聯運，並且華義也取得「81keys slot」等遊戲專案企畫，得以取得分成營收。

華義今天宣布代理日本人氣動畫《OVERLORD》授權製作的手機遊戲《MASS FOR THE DEAD》繁體中文版，並邀請到《OVERLORD》原著小說家對全新的原創劇情進行監修。後續還有一款賽車遊戲，也在持續調整中，將於今年推出。

韓國網石開發的《MARVEL未來革命》由Netmarble Monster研發，是韓國網石與漫威娛樂繼長青熱門手機遊戲《MARVEL未來之戰》後，推出的第二款作品，也是漫威首款開放式動作RPG手機遊戲。先前《MARVEL未來之戰》在全球累計有超過1億2000萬人次暢玩。

網石今年受惠於去年推出的《全民打棒球Pro》及6月推出的《二之國：交錯世界》熱賣，上半年稅後淨利逼近1億元，每股盈餘達8.1元，大幅超過2020年全年的0.22元。《MARVEL未來之戰》的推出，將可收取在地化的服務費用，第4季預計還有一款大作上市。