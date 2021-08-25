展碁國際（6776）自今年3月掛牌上市以來持續擴展代理之品牌及產品線，創造差異化貼近消費者需求，今日宣布獨家代理瑞典時尚品牌Golden Concept，將觸角延伸至奢華科技配件，率先在台推出Golden Concept全新賽車錶款RS系列錶帶及錶殼，搭配Apple Watch展現時尚品味，即日起(25日)於「Wellife品生活」獨家開放線上預購。

展碁國際總經理林佳璋表示：「展碁國際定位為專業代理商，致力創造原廠、經銷商和消費者的最大利益，為社會傳遞優質的品味生活產品與服務；工藝品牌Golden Concept具備將科技產品結合時尚精品的創新思維，滿足消費者對科技配件的奢華想像。」

為落實「美好生活」的理念，展碁國際除了率先推出Golden Concept全球限量賽車錶款RS系列外，年底更將引進更多iPhone相關周邊配件，以「科技」與「精品」雙主軸融入品味生活。 Golden Concept結合尖端的技術與永恆的風格和細緻的工藝，從錶殼、錶帶、手機殼到保護套等配件，及產品包裝皆完美詮釋美感、科技感、未來感的頂級設計，深受喜愛3C產品人士、錶友青睞，亦讓展碁進軍科技時尚圈。

由展碁國際代理之Golden Concept手錶精品，現正推出全新賽車錶款RS系列錶帶搭配錶殼，配色年輕、潮味十足，全球首發限量到貨。

展望下半年，展碁總經理林佳璋指出，公司上半年績效還不錯，預期下半年也將維持高水準，由於第3、第4季是傳統銷售旺季，因此除了家用筆電外，看好其他業務都會成長。