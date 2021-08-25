為防止水源不足地區火災事故的發生及擴大，並有效運用現場有限的水源救災，桃園市政府消防局第三大隊山腳分隊25日上午在轄內救災水源較為缺乏地區辦理災害搶救訓練。

因應適逢中元節，消防局山腳分隊指出，本次演練模擬該場所因中元祭拜後的殘餘火苗不慎引發火警產生大量濃煙，隨即出動消防車輛前往搶救，因現場為地處水源缺乏地區，除立即請求支援外，消防人員更須善用移動式幫浦抽取附近可用之排水溝、蓄水池、魚池等天然水源進行供給，補足現場水源嚴重不足的劣勢，山腳分隊強調，訓練過程相當順利。

山腳分隊長葉昱旗表示，希望藉此訓練提升同仁在水源不足地區的災害搶救觀念，培養同仁團隊默契，同時讓救災人員能更熟悉現場地型狀況、安全且有效率執行救災工作，提升應對災害之搶救能力，共同守護民眾之生命財產安全。

第三大隊大隊長殷明坤表示，適逢農曆七月祭祀較多且供奉神明或祖先的神明廳，近年來頻傳火警事故，辦理演練同時亦宣導民眾金紙餘燼應澆熄避免釀災，並提醒民眾平時應注意家中神明廳等各項用火、用電安全，並裝設獨立式火災警報器，才能及早發現火災，將災害發生的可能降至最低，確保生命財產安全。