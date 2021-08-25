竹南君毅中學機器人戰隊最佳拍檔林義峰（左）、張皓鈞 。（謝明俊攝）

君毅中學國中部沈漢森、邱浩愷勇奪青少年組金牌。（謝明俊攝）

林義峰（左二）、張皓鈞（左三）即將於9月進入台科大就讀，讓家長欣慰不已。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌觀賞張皓鈞、林義峰所製造的機器人比賽過程。（謝明俊攝）

有「技職奧運」的國際技能競賽，因疫情影響延至明年舉辦，國際技能組織亞洲分會特別以線上方式舉辦前哨戰，苗栗縣君毅中學機器人戰隊國中部沈漢森、邱浩愷勇奪青少年組金牌，高中部資訊科張皓鈞、林義峰則拿下青年組銅牌，25日上午，苗栗縣長徐耀特地到校頒獎鼓勵學生優秀表現，希望繼續發光發熱。

君毅中學高中部資訊科學生張皓鈞、林義峰，一直是君毅中學機器人戰隊的最佳拍檔，是另類的科技「麟洋配」兩人從高1初試啼聲奪下全國技能競賽的機器人金牌後，在國內所向皆捷，連許多大學生都自嘆弗如，也讓張皓鈞、林義峰早在高1時就獲得保送台灣科技大學資格。今年，2人自君毅畢業後，9月即將進入台科大就讀，林義峰選擇往資訊硬體發展，張皓鈞則就讀資工系，繼續主攻電腦軟體，讓校方、家人為他們感到驕傲。

據悉，國際技能競賽是全球規模最大技能競賽，在國際技能組織（WorldSkills International，WSI）的指導下，每2年舉辦1次全球性競賽，因此，又被稱為「技能界奧運」，世界各國菁英盡出。

苗栗縣長徐耀昌觀賞君毅中學機器人金牌戰隊張皓鈞、林義峰設計、製造的機器人。

而亞洲技能競賽，被視為國際技能競賽前哨戰，今年台灣共有17類組參賽，包括青年組11個職類，青少年組6個職類，結果青年組榮獲2金3銅，青少年組榮獲2金1銀1銅，成績亮眼，讓世界看見台灣。

君毅中學機器人戰隊在學校的國手培訓基地日以繼夜備戰，這次競賽雖為線上賽，但過程嚴謹，競賽開始透過視訊進行試題說明15分鐘，後15分鐘為Q＆A，裁判長、教練、選手、翻譯人員在這15分鐘的Q＆A內討論試題內容，如試題有疑義，透過翻譯向大會釐清，競賽當下團隊思路要非常清晰準確，接下來選手進行任務解題，全程大會視訊監看，除此之外，培訓場地中需要顯示時區、時間等標示，練習結束後拍攝比賽影片，場地內架設三隻鏡頭，以不同角度拍攝機器人移動與得分情況，最後將影片上傳大會指定雲端位置，除此之外選手還要用英文解說機器人設計理念、另需撰寫工程筆記…等，對選手來說是非常難得的學習經驗。

校長林慶旺指出：君毅中學斥資千萬領先全國推動發展機器人教育十年有成，近年參加全國技能競賽、全國技藝競賽榮獲金牌技驚全場，2018年參加WRO國際奧林匹克機器人大賽勇奪銀牌，獲總統、副總統賀電殊榮，這次分別在青少年組以及青年組各摘下一金一銅，讓世界看見台灣機器人教育一流實力。