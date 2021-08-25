中鴻25日舉行下屆董事改選 劉敏雄續任董事長 14:412021/08/25 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻鋼鐵（2014）8月25日召開110年度股東常會，會中通過承認109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並決議每股分配0.3元現金股利，已依法公告除權交易日為8月26日。 另外，討論通過修訂該公司「股東會議事規則」部份條文，並改選第15屆董事7席，含3席獨立董事，同時通過解除第15屆董事競業禁止的限制。 結果，董事當選名單為翁朝棟、劉敏雄、黃凱民、曾貴松；獨立董事當選名單為李玲玲、邱鑄山、蔡憲唐。隨即召開董事會，推選劉敏雄續任董事長。 中租前七月獲利新高 收盤價攻頂 大立光股東會順利結束 半年配息制正式展開 #中鴻 #劉敏雄 #董事長 #改選 #續任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寧波系官場風暴二》杭州書記周江勇落馬 曾搜捕金錢豹受關注 09:572021/08/25 兩岸 《觀光股》漢來美食決配息7元 賴宗成續任董座 12:522021/08/25 財經 台灣民意基金會最新民調 20到24歲支持度暴跌！首投族挺蔡 從9成3腰斬剩4成7 04:102021/08/25 焦點要聞 Yahoo奇摩深化生態圈 打通3電商app推出比價與粉絲通會員服務 11:242021/08/25 科技 東協廣場主委改選暴力 台中警速逮15人到案 10:112021/08/25 社會 搶振興券商機拚經濟復甦 盧秀燕預告全國最大加碼在台中 11:482021/08/25 政治 《鋼鐵股》中鴻決配息0.3元 董事改選 12:522021/08/25 財經 大阿里山製茶賽 竹崎包辦前三名 04:102021/08/25 地方新聞 惡徒硬闖東協廣場管委會暴打總幹事 警再逮15人到案 09:102021/08/25 社會 美罩不住 北約不再看華府臉色 04:102021/08/25 話題觀察 《晨間解盤》大區間劇烈震盪(倫元投顧提供) 07:462021/08/25 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 台積電漲價20％即日生效 外資狂賣6萬張變韭菜？ - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 手上110張友達慘賠死也不賣 他自爆原因跟這檔虧百萬有關 - 財經 搶便宜 8月高股息ETF股東激增 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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