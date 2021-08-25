中鴻鋼鐵（2014）8月25日召開110年度股東常會，會中通過承認109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並決議每股分配0.3元現金股利，已依法公告除權交易日為8月26日。

另外，討論通過修訂該公司「股東會議事規則」部份條文，並改選第15屆董事7席，含3席獨立董事，同時通過解除第15屆董事競業禁止的限制。

結果，董事當選名單為翁朝棟、劉敏雄、黃凱民、曾貴松；獨立董事當選名單為李玲玲、邱鑄山、蔡憲唐。隨即召開董事會，推選劉敏雄續任董事長。

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