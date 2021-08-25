三星今（25）日正式宣佈年度新款折疊手機Galaxy Z Fold3以及Galaxy Z Flip3在台上市，兩款新機皆支援5G，在首度支援防水、提升耐用性的前提下，期待能在台將折疊手機帶入主流市場，目標瞄準去年旗艦手機（Galaxy Note20系列）的銷售水準，滲透率達到高階手機市場的20~30%。

三星日前在Galaxy Z Fold3以及Galaxy Z Flip3在上發表會期間曾表示，折疊手機的耐用性是消費者考慮是否購買的決定性因素之一。今年度兩款全新可折疊手機Galaxy Z Fold3以及Galaxy Z Flip3都採用全新Amor鋁合金，耐用度提升10%；覆蓋康寧Gorilla Glass Victus，提升防刮與意外掉落的影響；並具備以可延展PET材質製成的全新保護魔與優化面板，內頁螢幕耐用度比前一代提升80%。

Galaxy Z Fold3 5G上市資訊公佈。（黃慧雯攝）

Galaxy Z Fold3 5G內頁螢幕具備7.6吋螢幕螢幕，封面螢幕則是6.2吋，其中在內頁螢幕首度採用螢幕下鏡頭，且首度支援S Pen操作，更能善用可折疊大螢幕的優勢，透過操寫筆記的特性，提升生產力。Flex模式（半折90度的狀態）則支援更多app，舉例來說，可在讓使用者以上半螢幕觀看Netflix影片，下半部螢幕則可顯示播放功能頁面。多重視窗進階設定也可客製app顯示比例，或是釘選app在螢幕上，提供近似於電腦的操作經驗。

Galaxy Z Flip3 5G上市資訊公佈。（黃慧雯攝）

Galaxy Z Flip3 5G則是放大封面螢幕到1.9吋，是前一代機種的四倍，內頁螢幕則是6.7吋，全折疊狀態下，可以輕鬆收納在小包包或是口袋之中，便於攜帶。外觀上提供更為繽紛的選擇，提供絨絲白、日落紫、石墨綠以及幻影黑等顏色，鏡面機身加上霧面鉸鏈的拼接感，能展現全新風格。使用者透過快手指令可在不需展開手機的前提下，查看訊息通知、操控音樂、開啟Samsung Pay支付；也可支援Flex模式，自拍、看影片等等，都更輕鬆。

三星今日公布Galaxy Z Fold3以及Galaxy Z Flip3的上市資訊，其中Galaxy Z Fold3 12GB+512GB提供冷杉綠、幻影黑、鈦灰銀三種顏色，空機價格為NT$59888；12GB+256GB提供冷杉綠款式，價格NT$56888；Galaxy Z Flip3 8GB+256GB提供絨絲白、日落紫、石墨綠、幻影黑顏色，空機價格NT$32888；8GB+128GB則提供絨絲白、石墨綠、幻影黑、日落紫款式，空機價格NT$30888。其中日落紫款式的預購商店不同。

Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G 預購通路與價格。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

隨著新機上市，三星為兩款新機都推出多款配件。針對Galaxy Z Fold3提供皮革翻頁式皮套、皮革背蓋、Aramid保護殼、矽膠薄型背蓋、翻頁式保護殼（附S Pen）、Fold原廠S Pen以及原廠S Pen Pro。針對Galaxy Z Flip3則提供皮革背蓋、Aramid保護殼、矽膠薄型背蓋（附指環帶）、矽膠薄型背蓋（附指環扣）、透明保護殼（附指環扣）。

三星Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G兩款機種預計9月10日起於全台各大通路正式上市。8月26日12:00起至9月5日23:59止開放預購登記（名額有限，額滿為止）於全通路預購之消費者，上網登錄可獲得星享禮指定配件購物金：Galaxy Z Fold3 5G NT$6000；Galaxy Z Flip3 5G NT$4500；一年期全星守護行動裝置意外保障。在三星智慧館／三星商城預購，除上述預購禮外，可享有9月7日起得以優先領貨之權益。於預購取貨時間內完成取貨，即享以下優惠。

Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G三星智慧館／三星商城預購辦法。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G Thom Browne Edition限量版自8月26日起於三星微風南山旗艦體驗館、三星商城開放預購，9月3日優先取貨。Thom Browne Galaxy Z Fold3 5G 12GB+512GB限量版建議售價NT$99888；Thom Browne Galaxy Z Flip3 5G 8GB+256GB限量版建議售價NT$65888。預購登錄加贈全星守護行動裝置意外保障一年期。

8月26日12:00至9月5日23:59於指定三星智慧館參與「全星升級鑑賞會」，體驗後於上述時間內完成預購Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G旗艦摺疊之消費者，加碼享NT$1500回饋。針對完成預購之消費者，自8月27日起至9月5日於指定登錄平台回傳預購序號，可再獲得兩組NT$100 Uber乘車優惠序號。

8月26日至9月5日期間，凡於三星微風南山旗艦體驗館預購Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G旗艦摺疊之消費者，可於三星微風南山旗艦體驗館現場報名，或於預約取機網頁選擇指定9月7日時段取貨者，方可優先預約報名活動，將有專人電聯後續相關報名手續，主辦單位將隨機抽出16位消費者免費參與活動。活動可體驗專業造型與攝影團隊服務、專業妝髮設計、潮流品味專業棚拍、時尚寫真照數位檔2張、現場輸出時尚拍貼1張。參加本活動者於拍攝完成後，將作品分享到社群網站並加上指定hashtag，即可獲得ITFIT四合一除菌空氣清淨機乙台（市值NT$2990）

非預購消費者自9月10日起至10月31日期間，於全通路購買Galaxy Z Fold3 5G，上網登錄即可獲得翻頁式保護殼（附S Pen）、UWB／藍牙智慧防丟器、無線閃充充電板（9W）。購買Galaxy Z Flip3 5G上網登錄即可獲得透明保護殼（附指環扣）、藍牙智慧防丟器、無線閃充充電板（9W）；凡購買Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G旗艦摺疊，可享Samsung Pay悠遊卡開卡限時限量回饋NT$500，以及YouTube Premium免費試用4個月。三星智慧館、三星商城獨家優惠購買Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G旗艦摺疊並加購Samsung Care+三星全星守護保險，得享有追星禮遇50%舊換新旗艦升級方案之資格。