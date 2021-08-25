疫情趨緩，中醫大新竹附設醫院藝廊邀請蔡政雄等6位國際級藝術家，在該院大廳、藥劑科和健檢中心共展出40件作品，院長陳自諒期盼透過藝術作品，營造友善就醫環境，讓病患和家屬來到醫院感染藝術文化氣息。

策展人陳昭賢表示，這次共邀請6位國際藝術家及展出知名作品為，丁雄泉「生生不息」、梁奕焚「聞香」、佐藤公聰「早晨的海」、蔡政維雕塑「探精靈」、劉國松「錢塘潮」、蔡汝恭「風景」。

藝術家蔡政維表示，這次特別展出雕塑主題「探精靈」，代表探索人生，作品中有誕生，有輪椅，象徵生老病死，剛好是醫院的縮影。

高齡86歲的藝術家梁奕焚，作品用色鮮豔大膽，對比明顯，融入台灣鄉土風情的趣味，呈現在地化的風格，有東方馬諦斯之稱，畫作擺放在大廳，非常顯眼，吸引目光。

享譽國際的華裔藝術家丁雄泉，以女人與花草為創作主題，色彩亮麗繽紛，筆下的女性姿態撩人，花朵鮮豔燦爛，作品充滿熱情活力，非常有療癒效果。

尊稱為「現代水墨之父」的劉國松，致力現代水墨的推廣與傳承，獲得兩岸最高的「國家文藝獎」、「中華藝文終身成就獎」。蔡汝恭喜愛風景題材，以渾厚的山形做為背景，作品很有氛圍與動勢。

日本藝術家佐藤公聰，作品色彩層次豐富，畫出鄉村古厝等在地風光，在藥劑科可以看到他的遺作，民眾在領藥時可欣賞國際藝術大師創作。