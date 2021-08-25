台灣疫情今日傳出好消息，睽違近4個月，指揮中心今日公布本土零確診，為感謝台灣防疫英雄守護台灣，以及全體台灣民眾集體努力的防疫成果，超商再度祭出優惠慶祝。

●小七

7-ELEVEN祭出指定商品同品項第3件0元優惠，7-ELEVEN表示，今日下午17點起至8月26日止，推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元優惠。

民眾可透過OPEN POINT APP上的社群團購功能「i划算」下單即享專屬優惠，無需進店、線上團購、就近取貨，低接觸消費響應防疫新生活，為＋0可樂一下。

●全家

全家便利商店宣佈今日(8／25)下午16：00至明日(26四)23點59分止，推出隨買跨店取Let’s Café第二杯0元限量優惠活動，幾乎就是買一送一。

全家表示，活動期間民眾使用全家APP隨買跨店取，Let’s Café經典拿鐵(大杯／原價55元)、經典美式(大杯／原價45元)同商品第二件0元優惠，每位會員限購一組，一起集氣邁向日日零確診。

●OK便利店

OK Mart則表示，為慶祝疫情回穩，即日起（18：00開始）至8月27日，連續3天，OKCAFE大杯莊園級美式拿鐵門市買2送2、OKmall雲端商城買10杯5折的優惠，指定糖餅第二件0元起，例如：可口可樂zero、乳加QQ可可球(黑糖珍奶)。