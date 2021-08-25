一名陸姓作家打高端疫苗隔天後死亡，死因是否與疫苗有關仍待釐清。不過資深媒體人彭文正聽聞此消息後，感到既難過又憤怒，他悲喊「為什麼不聽我的話」，因為自己早看穿這個政府視民如草芥，沒有把人民的生命看在眼裡。

彭文正昨（24）日在「政經關不了」YouTube頻道表示，過去節目曾採用過陸姓作家的文章，也跟他溝通過意見，是一位非常優秀的網路作家，但看到他打疫苗後死亡的新聞，非常非常遺憾，也非常憤怒，就如同台北市長柯文哲妻子、醫師陳佩琪所說，政府企圖把台灣當成疫苗最大的人體實驗場。

指揮官陳時中昨日在疫情記者會上表示，陸姓作家死因是否與疫苗有關有待釐清，並提到個案有慢性病史，且從他臉書來看，施打後狀況還滿穩定的。彭文正則認為，政府要出來負個責任，也不相信法醫會直接判斷是疫苗導致死亡，最後應會是沒有足夠的證據可以顯示確切的關聯性，並強調，這是自己的大膽猜測。

陸姓作家打高端後猝逝，資深媒體人彭文正感到難過與憤怒。（圖／摘自政經關不了YouTube）

針對把台灣作為高端第二期實驗場的說法，彭文正說，這件事他們花了多少力氣抨擊，政府卻完全聽而不聞，他質疑，政府怎麼可以在沒有完成嚴謹的科學驗證前，就出來大力促銷這支疫苗呢？

至於陸姓作家在臉書上所寫，萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒獻祭等論點，彭文正表示聽了真得很難過，痛喊「你為什麼不聽我的話」，因為在節目上再三告訴大家，已看穿了這個政府，視民如草芥，沒有把人民的生命看在眼裡，也認為政府推這支疫苗的過程太不負責任。

彭文正說，如果有人打疫苗後死了，政府能就此學到教訓立刻踩煞車、跟人民道歉，那這人確實是犧牲自己換了其他人的安全，但不是向病毒獻祭，病毒不會因為你打了高端疫苗而有所改變，只希望政府在這件事情發生之後，趕快停止施打這支疫苗、跟大家道歉。