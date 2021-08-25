新北市今天終於盼到零確診。但是面對Delta病毒已在國際蔓延肆虐，市長侯友宜不敢放鬆，他表示，為了防止Delta病毒入侵，新北已經全力整備，若病毒再次入侵，集中檢疫所將從原本的6處增加1倍的數量，1周內開出所有ICU專責病房，且在宅醫療將會是最後的考量。下午三點侯友宜將有最新說明。

直播》新北終於嘉玲，超前佈署防Delta，侯友宜最新說明。

侯友宜今日於疫情記者會上說，今日新增零確診，截至23日的居家隔離情形，仍有691人列管，有39人可於今日解隔離；侯友宜提醒，不要看到零確診就鬆懈，依然盼望市民出面篩檢，找出潛在的隱形傳播鏈。

針對永和社區感染，將於26日00:00解除230人隔離，目前全數採檢均呈陰性，而解除居家隔離後，仍需再進行7天自主健康管理。

侯友宜強調，一日零確診仍無法鬆懈，因應Delta病毒，須強化防疫旅館防護、確保檢測及增加醫療量能、疫苗全面催貨，此外，對於學校施打規劃也要求相關單位及早做好應變，開學才能做好準備，至於境外生部分，除了嚴格落實做好入境防疫措施，新北除了14+7的基本要求外，還會與校方聯繫，再提供境外生做一次免費的PCR，以強化校園防疫。

侯友宜表示也強調，日本現在已經推動在宅醫療，這就是虛擬病房的概念，若Delta病毒大幅入侵，在宅醫療將會是最後的考量。