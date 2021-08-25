市議員楊典忠25日為民請命，提案要求增設清水高中等18處ibike公共自行車租賃站，方便通勤學生及觀光客一日遊牛罵頭騎乘，降低清水市區交通壅塞問題。（市議員楊典忠服務處提供）

台中市推動ibike倍增計畫近3年，清水區除高美濕地外，市區ibike站依舊僅四站，市議員楊典忠25日痛批說，台中縣市合併11年，但是市政建設還是以「小台中」思考，所以台中市ibike倍增計畫還是以原台中市區為主，這次大會以議員提案方式要求增設清水高中等18站，方便通勤學生使用，便捷清水市區民眾騎乘，也解決觀光客來清水吃米糕、擀麵時，難停車的問題，降低清水市區交通壅塞。

民眾表示，清水高中學生多來自海線，很多學生搭乘鐵路清水火車站，雖然火車站有ibike、youbike2.0，但清水高中尚未設站，所以還要走到近1公里遠的學校，於是向市議員楊典忠陳情應該儘速設站。也有民眾說，清水街區老房子多很有歷史味道，但是ibike站只有停車場一處，要吃米糕、肉圓、阿婆粉圓冰、觀音廟拜拜實在很不方便，鰲峰山公園也沒有設站，很難想像清水ibike少得可憐。

楊典忠表示，台中市大眾運輸多偏重市區，市區鐵路高架化107年已通車、捷運綠線110年也通車，唯獨海線鐵路雙軌卻遲遲見不到曙光。盧市長上任後推動台中ibike倍增計畫，卻還是從市區捷運沿線開始，原縣區不僅設站少、連youbike2.0新設站都慢。

以清水為例，除高美濕地外，清水市區僅火車站、港區藝術中心、清水運動場、牛罵頭停車場四站；連清水高中、鰲峰山公園、梧棲漁港、台中港火車站、五福圳自行車道、清水圖書館、清水眷村文化園區都沒有；他要求市府施政要均衡發展，建設也要「卡差不多咧」，希望市府收到議會提案後儘速設站，讓清水市區也能有便捷的ibike騎乘。

台中市議會交通地政委員會審查議員提案，針對加強規劃清水區公共自行車租賃站案，照案通過請市府儘速辦理。交通局長葉昭甫強調，針對議員提案增設ibike公共自行車租賃站，將擇日會同議員等地方人士會勘，如土地區取得沒問題將儘速設置。